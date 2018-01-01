Borsalar 2017 yılında rekor üzerine rekor kırdı

2017’de küresel endeksler rüya gibi yıl geçirdi. Ekonomilerin dünya çapında büyümesi, işsizliğin büyük ölçüde azalması, enflasyonun tüketimi kötü etkileyecek seviyelerin altında kalması yatırımcıların morallerini ve risk iştahını sürekli yüksekte tuttu. Bu risk iştahı o kadar yüksekti ki ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan nükleer savaş restleşmesi bile borsaların yukarı yönlü seyrini değiştirmeye yetmedi.

ABD’nin en büyük 500 şirketinin işlem gördüğü S&P 500 Endeksi yıl içerisinde 57 defa tarihi rekorunu yeniledi. Ancak endeks bu performansıyla bile ABD’nin teknoloji endeksi Nasdaq’ı ve ülkenin gösterge endeksi Dow Jones’u geride bırakmayı başaramadı. Apple, Alphabet (Google) ve Facebook’un lokomotifliğini yaptığı Nasdaq Endeksi kendi tarihi rekorunu 2017’de tam 70 defa yeniledi. Dow Jones ise bunu tam 71 defa yaptı. Küresel borsaların toplam piyasa değeri ise 82 trilyon dolara ulaşırken endeksler 2017’de 9 trilyon dolar ek değer kazandı. Dünya çapında en çok yükselen borsa sıralamasında Arjantin yıllık yüzde 77’lik bir çıkışla ilk sırayı alırken İstanbul Borsası (BIST 100) yüzde 47.6’lık artışla Vietnam’ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

UÇUŞ ARALIKSIZ SÜRDÜ…

Rekorlar Avrupa’da da şaşırttı. Yıl içerisinde pek çok ülkede yapılan seçimlerle çalkalanan Avrupa borsalarında bile endekslerin yüzde olarak eksi değer kaydettikleri gün sayısı yıl genelinde ortalama 20’yi geçmedi. Sermaye piyasalarında bayram havasının yıl boyunca sürmesine neden olan bol para politikaları sanat, tarihi eser ve gayrimenkul piyasalarında da balonları şişirdi. Ancak hem 2017’nin hem de insanlık tarihinin en büyük balonu ise hiç şüphesiz kripto para sektöründe ortaya çıktı. Bazı para birimlerinin yılı yüzde 40000’lere varan çıkışlarla tamamladığı sektörde kendinden en çok söz ettiren Bitcoin oldu. Ancak 2018’de ekonomik alanda beklenen olası yangınlardan birinin de kripto para sektöründe patlak vermesinden endişe ediliyor.

GÖZLER POWELL’DA

Merkez bankaları dendiğinde ise bu yıl her zamankinden çok daha fazla öne çıkması beklenen kurum yine ABD Merkez Bankası ( Fed ) olacak. Bankanın küresel para politikalarının öneminin yanı sıra bankanın yeni başkanı Jerome Powell’ın da bu görevdeki kişisel performansı yakından izlenecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın her konuşmasında ucuz doları sevdiğine yönelik açıklamaları daha şimdiden Fed üzerinde belirli bir baskı oluşturmuş durumda. Beyaz Saray temelli bu baskının Fed ’in bağımsızlığını tehdit eder hale gelmesi ise piyasalarda sonuçları belli olmayan bir dalgalanma sürecini başlatabilir.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN 65 BORSASININ PİYASA DEĞERİ 82 TRİLYON DOLARI AŞTI

BORSALAR TARİHİNDE BİR İLK

- Dünya borsaları 2009’dan beri her yılı yükselişlerle kapadı.

- Küresel endeksler üst üste 13 aydır aralıksız yükselmeye devam ediyor.

- Bu performans tarihte bir ilk olarak kayda geçti.

- Küresel merkez bankalarının bilançoları 2016’ya kıyasla yüzde 17 oranında büyüdü.

- Kripto para dünyasında yükseliş rekorunu yüzde 36725 ile Ripple kırdı.

- MSCI Dünya Endeksi peş peşe 13 aydır sürekli yükselerek yeni bir rekor kırdı.

- Endeks bu performansıyla yılı yüzde 22’lik artışla kapadı.

- Tüm dünya borsalarının piyasa değeri toplam 9 trilyon dolar arttı.

KÜRESEL PİYASALARA YÖNELİK OLASI FELAKET SENARYOLARI

BITCOIN RÜYASI KÖTÜ BİTECEK

Bitcoin’in değeri aralıklı olarak artmaya devam eder ve 2018’in ikinci yarısında 60 bin dolara ulaşır. Ancak Çin ve Rusya’nın kripto para birimlerinin hiçbirine onay vermemesi Bitcoin’in değerini 2019’da 1000 doların altına indirecek.

FED’İN BAĞIMSIZLIĞI TEHLİKEDE

ABD’de yapılacak ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçiler yasama güçlerini artıracak. Ekonomide popülist adımlar ABD Merkez Bankası’nı baskı altına alarak finansal disiplinden uzaklaşmasına neden olacak.

BORSALAR DÜŞÜŞE GEÇECEK

Küresel borsalar Mart 2009’dan bu yana sürekli yükselişte. Ancak küresel iyimserliğin hızla yok olması ve yerini siyasi gerilimlere bırakması dünya çağında yatırımcıların risk iştahını düşürecek. S&P 500 2018’de yüzde 25 düşecek.

AB İYİCE SAĞA YATACAK

İtalya’da mart ayında yapılacak seçimlerde pek çok Avrupa Birliği ülkesinde olduğu gibi muhafazakârlar iktidara ortak olur. AB genelinde artan ulusalcı eğilimler birliğin kırılganlığını daha da artıracak.

YÜKSELİŞ 2018’DE DE DEVAM EDECEK Mİ?

Peki endekslerdeki baş döndürücü yükseliş 2018’de de sürecek mi? İşte cevap bekleyen en büyük soru bu. Bu soruya yönelik ise pek çok cevap var. Soruların bir bölümü iyimser. Ancak piyasa uzmanlarının yaptıkları yorumlara bakılırsa 2018’e yönelik beklentilerin önemli bir bölümü endişelerle dolu. Gerek siyasi ve gerekse ekonomik pek çok olası sorunun arasında piyasalardaki genel seyri küresel merkez bankalarının para politikalarına yönelik kararlarının etkileyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İstanbul Borsası

dünya borsaları

toplam piyasa değerleri

Borsa İstanbul

fed