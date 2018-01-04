Bozdağ'dan Hakan Atilla davası hakkında açıklama!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "ABD'de görülen Zarrab davasında jürinin kararı, bizim için sürpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir. Jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Hukuk siyasi çıkar için kullanıldı. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır. Dava CIA-Fetö-ABD yargısı işbirliğinin somut ispatıdır. Türkiye hiçbir terör örgütüne boyun eğmemiştir." açıklamasında bulundu.

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