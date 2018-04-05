Geçtiğimiz ay 117 milyar dolarlık Qualcomm satın alması ABD Başkanı Donald Trump tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle engellenen Broadcom, şirketin merkezini yeniden ABD’ye taşıdığını duyurdu.

Özünde bir Amerikan şirketi olan Broadcom, 2015 yılında Singapurlu Avago tarafından 37 milyar dolara satın alınmış ve sonrasında merkezini bu ülkeye taşımıştı.

Şirket, Broadcom Ltd hisselerinin yeni kurulan Broadcom Inc hisseleriyle değiştirdiğini ve borsada aynı kısaltmayla işlem görmeye devam edeceğini duyurdu.

Broadcom, bundan böyle San Jose, California’daki merkez ofisinden yönetilecek.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KÜSTÜRDÜLER

ABD’ye taşınan Broadcom, bu sayede Amerikan şirketlerini satın alırken ABD Yabancı Yatırım Komitesi’nin engellemeleriyle karşılaşmayacak. Bu komite, satın alma ve birleşme anlaşmalarını potansiyel ulusal güvenlik endişeleri gereğince durdurma yetkisine sahip.

Taşınma sürecinin tamamlanmasının duyurulmasıyla, Broadcom hisseleri yüzde 0,4 değer kazanarak hisse başına 237,97 dolardan işlem görmeye başladı.

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