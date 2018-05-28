Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Güne düşüşle başlayan gram altının satış fiyatı 191,86 lira oldu. Altın piyasasında, 44 işlemde 106 milyon 657 bin 290,12 liralık ve 17 işlemde 29 milyon 453 bin 724,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte en çok kullanılan tercihler arsında olan altının fiyatları bugün ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs güncel altın fiyatları...

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (28 MAYIS)

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın 191,65 liradan alınıyor, 191,95 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın 306,64 liradan alınıyor, 313,84 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın 611,37 liradan alınıyor, 627,68 liradan satılıyor.

ALTININ KİLOGRAMI 191 BİN 810 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 191 bin 810 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 44 işlemde 106 milyon 657 bin 290,12 liralık ve 17 işlemde 29 milyon 453 bin 724,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 16 milyon 872 bin 703,18 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Türkiye İş Bankası, Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybetti.