Herkesin kendi tarzı dışında bir eser seslendirmesi gereken çekimlerde, Can Bonomo takım elbise giyip "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar" adlı Türk sanat müziği eserini okudu.

Deniz Seki'nin rapçiler gibi giyinip Eypio imzalı 'Günah Benim Suç Benim'i söylediği çekimde, Armağan Çağlayan ise Ayla Çelik'in Bağdat'ını Popstar 2018'e uyarlanan sözlerle okudu.

BÜLENT ERSOY'DAN ELVİS PRESLEY ŞARKISI

Çekimin sürprizi Bülent Ersoy'dan geldi. Sanatçı, kariyerinde ilk kez yabancı bir dilde şarkı seslendirdi ve Elvis Presley'nin 'It's Now or Never'ına çok farklı bir yorum getirdi.