Bülent Yavuz'dan Antalyaspor-Kasımpaşa maçı yorumu

Antalya-Kasımpaşa maçını genç hakem Ümit Öztürk yönetti. Mücadele gerçekten kaliteli ve zevkliydi. Hakem 50. dakikaya kadar gayet güzel ve başarılı bir performans sergiliyordu.
Pozisyonlara yakın, kararları da iki takım adına eşit ve saygılıydı ancak 51. dakikada Antalyasporlu Harun, Kasımpaşalı Pavelka'ya çok sert ve aşil tendonuna gelecek bir müdahalede bulunuyor. Bu, oyun kurallarına göre net bir sarı kart olmalıydı. Daha önce sarısı olan Antalyalı oyuncu, ikinci kartı görüp kırmızıyla oyundan atılması gerekirdi. Hakem burada önemli bir hata yaptı.
Hemen sonrasında bu sefer 53'te Kasımpaşalı Murillo, top ile rakibi arasına girip bir engellemede bulundu. Bu net bir fauldü ancak asla sarı kart değildi. Neden? Çünkü ne umut vadeden bir atak var, ne de kartı gerektirecek bir müdahale var. Hakem daha önce sarısı olan Paşalı oyuncuyu ikinci sarı kartla ihraç edince Paşalı oyuncular hakemin etrafını sararak hata yaptığını anlatmaya çalıştılar. Ancak netice değişmedi.
Kanaatimce bu bir hakem yanlışından doğan eksilmeydi. Maç sonunda Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları bu anlamda son derece düşündürücü ve önemliydi. Antalya 10 kişi kalacakken 11'le devam etti. Paşa 11'le devam etmesi gerekirken 53. dakikadan itibaren 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
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