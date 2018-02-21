HT Magazin'de yer alan habere göre, film bitiminde katılımcıların sorularını cevaplayan çift, “Çekimlerde zorlandık ama keyifli zaman geçirdik” dedi.



Geçtiğimiz hafta GQ ödül töreninde ‘En İyi Çıkış Yapan Oyuncu’ ödülüne layık görülen Deniz, “O gece doğum günümü kutladık ama arkadaşlarımla bu hafta toplanacağız” dedi.

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