17 Şubat doğumlu olan Burak Deniz'e, Hazal Kaya'dan ilginç bir hediye geldi. Kaya'nın, Deniz'e çelenk hediye göndererek üzerine "Men of the ciğerimin köşesi iyi ki doğdun! Hazal Kaya Burak Dede" yazdırması herkesi gülümsetti.

Burak Deniz hediyesini Instagram hikayesinde, "Teşekkür ederim, daha önce hiç böyle bir hediye almamıştım doğal olarak" notu düşerek paylaştı.

İşte o paylaşım:



Aynı dizide tanışıp yakın dost olan Hazal Kaya ve Burak Deniz sıkça magazin basınında yer almıştı. Deniz ile Kaya arasında aşk iddiaları çıksa da ikili bu iddiaları sürekli yalanlamıştı.

Birlikte rol aldıkları diziye Hazal Kaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi damga vurmuştu.

Hazal Kaya'nın, Ali Atay ile ilişkisi uzun süredir devam ederken, Burak Deniz de Küçük Tatlı Yalancılar dizisinde tanıştığı Büşra Develi ile uzun zamandır birlikte.



