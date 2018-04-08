Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u 4 golle geçti ve moral depoladı. Bugün yeni başkanını seçecek olan bordo-mavililerde Muharrem Usta camiaya gözyaşlarıyla veda etti. Burak Yılmaz, maç sonrasında Muharrem Usta'yla ilgili konuştu.

Kayserispor ağlarına 2 gol bırakan Burak Yılmaz, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Başkanımızın son maçıydı. Bu golleri ona armağan ediyorum. Ben başkanımı kaybettim ama bir ağabey kazandım. Tüm emekleri için teşekkür ederim. Ayrı bir gönül bağım var. Bize çok emek verdi. Genç kardeşlerimizin arkasında duran bir başkan ilk defa görüyorum. Ben onun kardeşiyim, o da benim için güzel bir ağabey. Kendisine teşekkür ediyorum”