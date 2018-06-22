Sözcü'nün haberine göre, kız arkadaşları ile yaptığı tekne tatilinden dönen Burçin Terzioğlu, tatil dönüşü hastalandı.



Kuruçeşme'de kuaför çıkışı görütülenen oyuncu ‘Bugünlük beni affedin, rahatsızım. Serum yedim, başka zaman konuşuruz' diyerek aracına bindi.

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