HT Magazin'de yer alan habere göre, yemeğe Samsun Demir, Hasan Saltık ve Özden Bora’nın yanı sıra ünlü şarkıcının müzisyen dostu Behzat Gerçeker de katıldı. Güneş’in 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı albüm, Türkiye’de ve dünyada aynı anda satışa sunulacak.

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