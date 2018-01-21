Makaron'un haberine göre, Ersay Üner, önceki akşam bir mekanda ilk konserini verdi. Üner, “Konserlerimiz tüm hızıyla da devam edecek” dedi.



Sanatçı dostlarının kendisinden beste istemesinin mutluluk verici olduğunu belirten Üner, “Bu zamana kadar şarkılarımı hep sanatçılarla buluşturdum” dedi.



Üner’i oyuncu sevgilisi Büşra Pekin de yalnız bırakmadı. Pekin, “Ersay çok yetenekli biri” diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı.

Pekin ilerde Üner’le bir dizi veya film projesinde yer almak istediğini de sözlerine ekledi.

büşra pekin

ersay üner