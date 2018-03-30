Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu 'Hadi Be' programının konuğu, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla sosyal medyada yıldızı parlayan, şimdilerde 'Yüreğim Davacı' şarkısıyla adından söz ettiren Çağatay Akman oldu.

"SOPAYLA UÇMAYA ÇALIŞIRDIM"

Çağatay Akman, çocukluk kahramanlarının 'Örümcek Adam' ve 'Harry Potter' olduğunu söyledi: Çocukken Örümcek Adam’ı severdim. ‘Örümcek Adam olacağım ben’ diyordum. Ellerimden sağa sola ağ çıkarmaya çalışıyordum. Bir de Harry Potter’ı severdim. Koltuktan koltuğa atlar, Vileda sopasıyla onun gibi uçmaya çalışırdım."

"ASKERDEN SONRA DÜZELİRİM"

Zayıf olduğunu ve askerden sonra kilo alacağına inandığını belirten genç şarkıcı, "Soğuğu çok seven bir insan değilim. Zaten çok fazla zayıfım. Zayıflığımdan dolayı da çok fazla üşüyorum. Rahmetli dedem ve babam da askere gidene kadar zayıfmış. Askerden sonra düzelmişler. Ben de büyük ihtimal askerden sonra düzelirim" dedi

"ADAMLAR TANIYOR AMA İSMİMİ BİLMİYOR"

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla ünlenen Çağatay Akman, ilk çıkış yaptığı dönem sokakta tanındığını, ancak isminin bilinmediğini dile getirerek, "Adamlar beni tanıyor ama ismimi bilmiyor. Beni göstererek ‘Aaa Gece Gölge’ diyenler oluyor. Sinirlenmeye başladım artık. Allah’tan ikinci şarkım ‘Sensin Benim En Derin Kuyum’ çıktı da artık insanlar ismimi biliyor. Ben en kötü şunu gördüm; birisi yemek yiyordu, elinde çatal vardı, çatalla gösterdi beni" ifadelerini kullandı.



"TANIŞMAK İÇİN GİTAR KURSUNA BAŞLADIM"

Çağatay Akman, gitar kursuna sırf bir kızla tanışabilmek için başladığını söyledi. Hoşlandığı kızın Facebook hesabını inceleyen ve bir gitar kursuna gittiğini öğrenen şarkıcı, aynı kursa kaydolduğunu anlattı: Meğer kızın 9 ay önceki post’una bakmışım. 2010-2011 yılları o zamanlar. Facebook’un hızlı zamanları. Kızdan bayağı bir hoşlandım, tanışmak istiyorum. Gittim kursa. Annemle gittim hatta. Sözleşme falan imzalattılar anneme. Her gün farklı bir grup var kursta. Kız da pazar grubunda. Ben daha yeni başlayacağım için beni pazartesi grubuna aldılar. Yalvardım ‘Beni pazar grubuna alın’ diye, aldılar. Kursun ilk günü yolda giderken elim ayağım titriyor, ‘Nasıl muhabbet kuracağım’ diye düşünmekten. Biraz kurnazlıklar da var, Zeytinburnu çocuğu olduğum için. Gittim baktım kız yok. ‘Bugün hasta diye gelmedi herhalde’ diye düşündüm. İkinci hafta gittim, baktım yine yok. Gitar kursunun aylığı 50 lira. ‘50 lira bize paket servis olarak girdi mi şimdi’ dedim. 1-2 ay geçti, kız gelmiyor. Ben de dedim ki madem buraya 50 lirayı veriyorum, bari gitarı öğreneyim, öğrendim. Sesim de güzeldi zaten. Biliyordum sesimin güzel olduğunu, arkadaşlarım söylüyordu. 'Buna yoğunlaşayım' dedim. Gitar çalmama vesile oldu o kız.

"SİNEK'E BENZEMİYORUM"

Akman, sosyal medyada 'Keloğlan' çizgi filmindeki ‘Sinek’ karakterine benzetilmesi hakkında şunları söyledi:

"Ben benzediğimi düşünmüyorum. Ama ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ klibinde bir sahnede gözlerim düşmüş. Bir arkadaş da orayı nasıl screenshot (ekran görüntüsü) aldıysa, çok benzemişiz. Koy beni ‘Keloğlan’ çizgi filmine, ben oynarım yani orada. Moralim bozuldu. İnsan şarkı söylerken ağzı biraz kayar, gözü transa girer falan. Evet, klipte benzemişim, çünkü orada bir baygın bakma var. Ona eyvallah ama normalde benzemiyorum."



"MATEMATİK DERSİNİ GİTARLA GEÇTİM"

Yayın sırasında ilkokul yıllarını da anlatan şarkıcı, "Matematik dersini sevemedim. Seven kişilere de bir şey demiyorum. İlkokulda matematik dersini kaynatmak için bizim sınıf okula gitar getirmemi çok istiyordu. Ben de sırf dersi kaynatmak için gitar getirip şarkı söylüyordum. Beni ön plana atıyorlardı. Ben sadece matematik dersini değil, bütün dersleri kaynattım 1 yıl boyunca. Hoca da her zaman destekledi beni. Notlarım da zaten çok kötüydü. Belki de gitar sayesinde liseye geçmişimdir" şeklinde konuştu.

"KIZLAR EVİ BASMAYA ÇALIŞIYORDU"

Genç şarkıcı, kızların ilgisi yüzünden evinden taşındığını söyledi: Zeytinburnu’nda oturduğum zamanlar, küçük bir yer olduğu için insanlar evimi biliyordu. Kızlar artık evi basmaya çalışıyordu. Hatta iki gün önce 3-4 kız gelmiş eve. İş artık rahatsız edici boyuta geldi. O kadar çok rahatsız ediyor ki babama bile gidip ‘Çağatay’ı göreceğim, nerede o?’ diye soruyor. Ben de taşındım, şu an tek yaşıyorum. Oturduğum yeri söylemeyeceğim artık kimseye.