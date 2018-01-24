Aynı mekandan çıkarken görüntülenen Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir'in aşk yaşadıkları iddia ediliyor. 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre, yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir Emirgan'da bir mekanda sabaha kadar birlikte eğlendi.

Eğlence çıkışı ikili kapının önünde bir süre sohbet edip mekanı ayrı ayrı araçlarla terk etti.

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir uzun süre Can Yaman ile ilişki yaşamıştı. Özdemir, Yaman'la ilişkilerinin bittiğini, “Can Bey'i artık sormuyoruz, üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık.” açıklamasını yaparak duyurmuştu.

Özdemir'in Can Yaman'la ayrılığı sonrası adı Oğulcan Engin'le aşk dedikodularına karışmış ve güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları yalanlamıştı.

çağatay ulusoy

Bestemsu Özdemir