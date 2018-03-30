Cadde'nin haberine göre, bir mekanda eğlenen Çağla Şıkel objektiflere yakalandı.

Muhabirlerin "Hakkınızda vergi kaçırdığınız yönünde haberler var. Doğru mu?" şeklindeki sorusuna ünlü manken, "Arkadaşlar daha sonra konuşalım. Gereken açıklamayı avukatım yaptı. Daha fazla cümle kurmama gerek yok. İyi geceler" cevabını verdi.

"Peki oğlunuz Kuzey ve Uzay, hakkınızda çıkan hapis cezası iddialarını öğrendiler mi?" sorusu üzerine Şıkel, "Çocuklarımın tabii ki haberi yok. Onların öğrenmesini istemiyorum" dedi.