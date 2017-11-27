Cam filmi ile ilgili önemli açıklama

Cam filmi ile ilgili olarak yeni bir yönetmelik hazırlanırken, bu süreçte araçlarında cam filmi olanlara ceza kesilmeyeceği açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, “Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” demişti.

Soylu, devamla şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yapılacak nedir? Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Karayolları trafik kanunundaki maddeyi kaldıracağız. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığıyla da eşgüdüm içinde bir standardizasyon getirilecek. AB regülasyonları var bu konuda. Bir standardın sağlanması. İki, denetimlerin nasıl sağlanacağı… AB diyor ki ön ve yan camlarda yüzde 70 güneş ışığının geçişini sağlayacak şekilde yapmalısınız. Buna ait bir serbestiyet sağlanacak ama belli standartlara göre olacak. Bunu 2 yerde denetleyeceğiz; bir trafikte, ikincisi muayene istasyonlarında denetimi yapılacak.

Bunu arz edeceğiz ve Hükümetimizle de konuşup bunu hemen uygulamaya koyacağız. Bunu okul servisleri konusunda da uyguladık."