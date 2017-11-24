Caner Erkin'den 'Ayla' paylaşımı

Türkiye, gerçek hayattan uyarlanan bir film ile ilk kez Oscar'a aday oldu. Kore Savaşı'nda Türk astsubay Süleyman Dilbirliği'nin sahip çıktığı Koreli küçük kızın hikayesi, filme aktarıldı. Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin de gösterime girdiği ilk günden beri olumlu eleştiriler alan 'Ayla' filmini izledi.



Yıldız futbolcu, filmde 'Ayla' karakterini canlandıran Koreli çocuk oyuncu Kim Seol ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Altına da "Ayla ne güzel hikaye, ne güzel film insan gurur duyuyor. İzleyin, izlettirin" notunu yazdı.



Caner Erkin'in bu paylaşımı yaklaşık 100 bin beğeni aldı.

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Ayla