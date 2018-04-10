Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Caner Erkin'in oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasında, İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nin talebi üzerine Asena Atalay, Caner Erkin ve oğulları Çınar pedagoga görüş verdi. Mahkeme pedagogun raporuna göre küçük Çınar'ın velayetinin kimde kalacağına karar verecek.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ilk önce Asena Atalay oğlu Çınar ile geldi. Çınar ve Asena Atalay'ın pedagog ile görüşmelerinin ardından bir saat sonra Caner Erkin avukatı Emrah Pamuk ile adliyeye geldi. Pedagog ile bir saat görüşen ünlü futbolcu Caner Erkin, açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.