İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenmesi nedeniyle kuralarda Türk takımı yer almadı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

Barcelona - Roma

Sevilla - Bayern Münih

Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City

*Kurada ilk sırada yazılan ilk maçı evinde oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları 3-4 Nisan, rövanşları ise 10-11 Nisan tarihlerinde oynanacak.

SON 16 TURUNDA NELER OLDU?

İLK MAÇLAR

Son 16 turunun ilk etabında Juventus sahasında Tottenham'ı ağırladı. İtalya temsilcisi Gonzalo Higuain'in golleriyle 2-0 öne geçmesine karşın maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve rövanş öncesinde avantajı İngiliz ekibine kaptırdı.

Pep Guardiola yönetiminde Premier Lig'de rekor üstüne rekor kıran Manchester City, İsviçre'de Basel karşısında oldukça rahat bir maç sonunda rakibini 4-0 mağlup etti. Pep Guardiola maç sonrasında İlkay Gündoğan'a övgüler dizdi.

Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'la aynı grupta yer alan Porto'ya konuk oldu. İngiliz ekibi Sadio Mane ve Mo Salah'ın yıldızlaştığı maçta turun kapısını daha ilk maçtan araladı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

La Liga'da kötü günler geçiren ve lider Barcelona'nın oldukça uzağında kalan Real Madrid, taraftarına kendini affetirmek için sahaya çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaştığı maçta 33. dakikada Adrien Rabiot'un attığı golle şoka uğradı. Madrid devinin imdadına hakem Gianluca Rocchi yetişti... Cristiano Ronaldo, 45. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. Portekizli yıldız mücadelenin 83. dakikasında bir kez daha sahne alarak skoru 2-1'e getirdi. 90 dakika sonunda ise Real Madrid maçı 3-1 kazanan ve rövanş öncesinde avantajı kapan taraftı.

G Grubu'nda yer alan, grubunu lider tamamlayarak bunu başaran ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Beşiktaş, masal gibi bir serüvenin ardından Alman devi Bayern Münih'le eşleşti. Kara Kartal, Allianz Arena'daki ilk maça iyi başlamasına rağmen Domagoj Vida'nın 16. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından Bayern Münih'e uzun süre direnemedi. Bavyera devi maçı Thomas Müller(2), Robert Lewandowski(2) ve Kingsley Coman'ın golleriyle 5-0 kazandı ve turun kapısını araladı.

Premeir Lig'de bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, Barcelona'yı ağırladı. Eden Hazard'ın asistinde Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçen Chelsea'nin sevinci uzun sürmedi. Bu golden yaklaşık 10 dakika sonra sahne alan Lionel Messi skoru 1-1'e getirdi ve rövanş öncesi takımına avantajı getirdi.

Sezona Milan'da başlayan sonrasında Sevilla'ya geçen Vincenzo Montella ve onun öğrencileri, son 16 turundaki ilk maçta Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip maçın büyük bölümünü önde oynadı ve 25 şutla rakip kaleyi adeta bombardımana tuttu. Ancak iki takım da girdiği sonuçları değerlendiremeyince mücadele 0-0 sona erdi, tur ikinci maça kaldı.

Son 16 turunda ilk maçların sonuncusu Ukrayna'da oynandı, Shakhtar Donetsk, milli yıldızımız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'yı ağırladı. Konuk ekip 41. dakikada Cengiz Ünder'le 1-0 öne geçti. Cengiz, bu golle Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç ikinci futbolcusu olurken Devler Ligi'nde kariyerinin ilk golünü kaydetti. Shakhtar Donetsk, ikinci yarıda Facundo Ferreyra ve Fred'in golleriyle maçı 2-1 kazandı.

RÖVANŞLAR

6 Mart'ta başlayan rövanş maçlarının ilki İngiltere'de oynandı. 5-0'ın rövanşında Liverpool, Porto karşısında sürprize izin vermedi ve 90 dakika 0-0 sona erdi. Liverpool bu sonucun ardından adını çeyrek finale güle oynaya yazdırmayı başardı.

İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, PSG deplasmanından gülerek ayrıldı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 51. dakikasında ilk maçın yıldızı Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. DAkikalar 66'ya geldiğinde Marco Verratti, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. PSG, aradığı golü 71. dakikada buldu. Edinson Cavani attığı golle takımını umutlandırsa da PSG'nin ümtilerini 80. dakikada attığı golle Carlos Casemiro bozdu. 90 dakikanın son düdüğü çaldığında Real Madrid, toplamda 5-2'lik skorla turu atlayan taraf oldu.

İlk maçı 4-0 kazanan Manchester City, evinde Basel'i ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 8. dakikada Gabriel Jesus ile 1-0 öne geçti. Basel bu golden sonra toparlandı ve 17. dakikada skoru eşitledi. Elyounoussi, Basel'de golü atan oyuncu oldu. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi. Basel, ikinci yarıda 71. dakikada Lang ile bir gol daha buldu ve skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Basel maçı 2-1 kazandı. İlk maçı 4-0 kazanan Manchester City, toplamda 5-2'lik skorla çeyrek final biletini kapan taraf oldu. İngiltere temsilcisi tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi!

Torino'dan 2-2'lik avantajlı skorla dönen Tottenham, Juventus karşısında neredeyse tek kale oynadığı maçta aradığı golü 40. dakikada buldu. Ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Heung-Min Son Buffon'u mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı. Juventus, ikinci yarıya tüm riskleri alarak başladı. Dakikalar 64'e geldiğinde sahneye Sami Khedira ve Gonzalo Higuain ikilisi çıktı. Alman yıldızın asistini değerlendiren Higuain skoru 1-1'e getirdi ve takımına umut verdi. Bu golden sadece 3 dakika sonra yine bir Arjantinli yıldızlaştı. Ara pasta topla buluşan Paulo Dybala, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Lloris'i avladı ve skoru 2-1'e getirdi. Tottenham, bu golden sonra rakip kalede ataklarını sıklaştırsa da aradığı golü bulamadı ve Juventus, bir üst tura yükseldi.

Roma, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Shakhtar Donetsk'i ağırladı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 52. dakikasında Roma 1-0 öne geçti. Strootman, orta sahanın sol taç çizgisine yakın kısmında aldığı topu bekletmeden Shakhtar Donetsk savunmasının arkasına gönderdi. Ukrayna ekibinin savunmasının arkasına sarkan Edin Dzeko, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Roma'da maça 11'de başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı. 78. dakikada Shakhtar Donetsk, 10 kişi kaldı. Ordets, Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakeminden kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda da skor değişmeyince, Roma maçtan 1-0 galip ayrıldı. İlk maçı 2-1 kaybeden İtalyan ekibi, deplasman golü avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

0-0 biten ilk maçın rövanşında Manchester United, Sevilla'yı ağırladı. Karşılaşma tempolu başlasa da ilk net pozisyon 37. dakikada Manchester United'dan geldi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Fellaini'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Rico gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Manchester United 52. dakikada gole çok yaklaştı. Lukaku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lingard vuruşunu yaptı, ancak Sevilla kalecisi Rico bu pozisyonda da başarılıydı. Sevilla 74. dakikada 1-0 öne geçti. United ceza sahası içinde topla buluşan Ben Yedder, topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu. Kırmızı Şeytanlar şoku atlatamadan ikinci golü de kalesinde gördü. 78. dakikada Ben Yedder kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Manchester United, 84. dakikada farkı bire indirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya kafayı vuran Lukaku skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Sevilla'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Manchester United bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Tarihinde 7 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde en parlak sezonunu yaşayan ve tüm rekorları kıran temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Devler Ligi'ne veda eden Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park'ta 12 maç sonra kaybetti.

Mücadelenin 18. dakikasında Bayern Münih, Thiago Alcantara ile 1-0 öne geçti: Sağ çaprazda topla buluşan Thomas Müller ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Thiago altıpas çizgisi üzerinden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Mücadelenin ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında Bayern Münih, Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye çıkardı: Rafinha'nın ortasında Gökhan Gönül, ters bir vuruşla topu kendi ağlarımıza gönderdi: 0-2. 59. dakikada Beşiktaş, Vagner Love ile durumu 2-1'e getirdi: David Alaba'dan topu çalan Gökhan Gönül bekletmeden pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Golcü oyuncu düşerken yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 84. dakikada Sandro attığı golle maçın sonucunu ilan etti: 1-3. 5-0'ın rövaşında rakibine 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Devler Ligi'ne taraftarının alkışlarıyla veda etti... Maç sonu tribünler "Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma" tezahüratlarıyla inledi.

Londra'da Stamford Bridge'de 1-1 biten maçtan tam 22 gün sonra Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona mabedi Camp Nou'da Chelsea'yi konuk etti. Katalan devi, Lionel Messi'nin şov yaptığı mücadele sonunda maçı 3-0, turu toplamda 4-1'liks korla geçmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Barcelona Devler Ligi'nde üst üste 10 sezondur çeyrek finale kalarak bu alanda rekoru elinde tutuyordu ve rekorunu 11 sezon olarak güncelledi. Barcelona tribünleri maç öncesinde görsel şova imza attı. Kale arkasında yapılan dev koreografide Lionel Messi'nin fotoğrafı bulundu ve "Tanrı, Kral'ı korusun" anlamına gelen "God save the King" kullanıldı. Katalan devi maça çok hızlı başladı. Kronometreler henüz 125. saniyeyi gösteriyordu ki sahneye Lionel Messi çıktı. Kaleci Courtois'i mağlup eden Messi, hem takımını 1-0 öne geçiren golü attı hem de kariyerindeki en erken golü kaydetti.

Maçta dakikalar 20'yi gösterdiğinde sahne sırası bu kez Dembele'deydi. Messi'nin asistinde topla buluşan Dembele, müthiş bir gol atarak farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Barcelona, devreye 2-0'lık üstünlükle gitti.

Chelsea, Messi'ye ikinci yarıda da önlem almayı başaramadı. 63. dakikada sahneye bir kez daha çıkan yıldız futbolcu, kaleci Courtois'i bir kez daha mağlup ederek skoru 3-0'a getirdi. Arjantinli yıldız bu golle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sayısını da 100'e çıkardı ve dalya dedi. Maçın kalan dakikalarında her iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince maç Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve Katalan devi tur atlayan taraf oldu. Chelsea, İspanya'da oynadığı son 10 deplasman maçından sonra ilk kez yenildi ve Avrupa'da havlu attı. Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini kapan son takım oldu.

SONUÇLAR VE TURU ATLAYAN TAKIMLAR

Juventus: 4 - Tottenham: 3

Basel: 2 - Manchester City: 5

Porto: 0 - Liverpool: 5

Real Madrid: 5 - PSG: 2

Bayern Münih: 8 - Beşiktaş: 1

Chelsea: 1 - Barcelona: 4

Sevilla: 2 - Manchester United: 1

Shakhtar Donetsk: 2 - Roma: 2