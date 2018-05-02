Cansu Taşkın, kardeşiyle birlikte çektiği videoyu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Taşkın'ın 'Uzaylı dansı yapamayınca biz...' notuyla paylaştığı video yaklaşık 150 bin kez görüntülendi.

İşte Taşkın'ın o paylaşımı: