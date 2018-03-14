Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ettiriyor.

Cansu Taşkın, bu kez bir fotoğraf çekimi için küvette dikkat çekici pozlar verdi. Taşkın, o pozları sosyal medya hesabından “kamera arkası" ve "çekim devam ediyor" notu düşerek paylaştı.



Cansu Taşkın'ı cesur pozları takipçilerinin nefesini kesti.

