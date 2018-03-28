Çin Süper Lig ekiplerinden Jiangsu Suning, İtalyan teknik direktör Fabio Capello ile yolları ayırdı.

Jiangsu Suning Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dostça görüşmelerin ardından Fabio Capello ile karşılıklı olarak sözleşmeyi sonlandırma kararı aldık. Sayın Capello artık futbol takımımızın başında bulunmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Capello, 2017'nin haziran ayında Jiangsu Suning Kulübü ile 18 aylık sözleşme imzalamıştı.

Daha önce Milan, Real Madrid, Roma, Juventus ile İngiltere ve Rusya Milli Takımları'nı da çalıştıran 71 yaşındaki Capello, bu sezon Çin ekibiyle çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Jiangsu Suning, Capello'nun yerine Rumen çalıştırıcı Cosmin Olaroiu'yu takımın başına getirdi.