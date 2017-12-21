CarrefourSA, gurme marketini 3,5 milyon lirayla yeniledi

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, İstanbul Ortaköy'de yenilediği gurme formatındaki marketini Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, Süper- Gurme - Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik ve İcra Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla tüketicileriyle buluşturdu.
Ortaköy'deki Lotus World AVM'de hizmete giren CarrefourSA Gurme'de konuşan Ergin, gurme marketlerini tasarım, ürün gamı ve rahat alışveriş imkanı sunabilmesi adına özgün bir yapıya kavuşturarak yenilenmiş formatıyla tüketicilerle buluşturduklarının altını çizdi.
YATIRIM BEDELİ 3.5 MİLYON TL
Ortaköy'deki gurme marketini, toplam 3,5 milyon lira yatırımla yeniden şekillendirdiklerini belirten Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ortaköy'deki Gurme marketimizi, Ortaköy'ün kozmopolit yapısı ve yerel halkının beklentilerine göre toplam 3,5 milyon lira yatırımla yeniden şekillendirdik. Şefliği veya gurmeliği meslek olarak edinenleri ya da bir gurme kadar damak tadına önem verenleri düşünerek dünyanın dört bir yanındaki farklı lezzetlerden seçtiklerimizi gurme marketlerimize getiriyoruz. İnanıyoruz ki gurme marketlerimiz, reyonlarındaki farklı lezzetleri barındıran ürünleriyle tüketicilerimiz için adeta bir yaşam alanı olacak."
Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu da Sabancı topluluğu olarak gıda perakendeciliğinde yenilikleri takip ettiklerini, tüketici ihtiyaçlarına göre hizmet anlayışlarını şekillendirdiklerini, bu çerçevede daha etkin ve daha verimli bir şekilde tüketicilere ulaşan CarrefourSA'nın bugünden sonra farklı hizmet ve uygulamalarla başarısını artırarak geleceğe uzanacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.
CarrefourSA Süper - Gurme - Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik ise gurme formatı oluştururken bölgede yaşayan tüketicilerin alışkanlıkları ve bu tüketicilerle yapılan saha araştırmaları için büyük emek harcadıklarını belirtti.
Market içindeki en önemli konunun ürün gamının yeniden düzenlenmesi olduğunu dile getiren Erçevik, "Farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri ülkemizde arayan tüketiciler için vazgeçilmez bir alışveriş noktası oluşturduk. Bu başarının altında yalnızca farklılaşan ürün gamı değil, rahat bir alışveriş ortamının sağlanması da yatıyor. Bu noktada özel bir mimari ekiple çalışarak gurme marketlerimizin yeni formatını oluşturduk. Damağınızda alıştığınız tatlara, gurme marketlerimizle hayat katıyoruz." dedi.
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