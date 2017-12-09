Cavaliers'ın serisini Pacers bitirdi

NBA'de Cleveland Cavaliers'ın 13 maçlık galibiyet serisi, Indiana Pacers karşısında son buldu.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Çıkışa geçerek 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Cleveland Cavaliers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından konuk olduğu Indiana Pacers'a 106-102 kaybetti.
Sezonun 15'i̇nci̇, üst üste i̇se 3'üncü galibiyetine ulaşan Pacers'ta 33 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynayan Victor Oladipo, galibiyette başrolü oynadı. Myles Turner 15, Thaddeus Young 13, Bojan Bogdanovic 10 sayı ile skora destek verdi.
Bu sezon 8'inci mağlubiyetini alan Cavaliers'ta all-star LeBron James 29 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Kevin Love 20 sayı ve 7 ribaunt, 14 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 2 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.
DURANT, WARRIORS'I TAŞIYOR
Son şampiyon Golden State Warriors, sakatlığı devam eden all-star oyuncusu Stephen Curry'nin yokluğunda deplasmanda Detroit Pistons'ı 102-98'lik skorla geçerek galibiyet serisini sürdürdü.
Üst üste 6'ncı maçını kazanan Warriors'ta Kevin Durant 36 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 5 blokluk performansıyla maçın yıldızı olurken, Klay Thompson ise 21 sayı kaydetti.
Art arda 5. maçını kaybeden Pistons'ta Avery Bradley 25, Reggie Jackson 16 sayı, Andre Drummond ise 8 sayı ve 17 ribauntla maçı tamamladı.
RANDOLPH, KINGS'İ GALİBİYETE TAŞIDI
Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Sacramento Kings, sezonun 8'inci galibiyetini, konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı uzatmalarda 116-109 mağlup ederek aldı.
Kings'in yıldız oyuncularından Zach Randolph, 35 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı. Buddy Hield 18 sayı ve 7 ribaunt, De'Aaron Fox 14 sayıyla galibiyete destek veren oyuncular oldu.
Galibiyet ve mağlubiyet sayısını 13'e eşitleyen Pelicans'ta DeMarcus Cousins'in 38 sayı ve 11 ribauntluk performansı kazanmak için yeterli olmadı. Anthony Davis 18, Ian Clark 15, Jrue Holiday 14 sayıyla oynarken, 9 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Aşık ise 2 ribaunt aldı.
NBA'e 10 maçla devam edi̇lecek.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 111-119
Detroit Pistons-Golden State Warriors: 98-102
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 106-102
Orlando Magic-Denver Nuggets: 89-103
Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 107-116
Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 109-102
New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 109-116
San Antonio Spurs-Boston Celtics: 105-102
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