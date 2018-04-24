Çaykur Rizespor'un 63 puanla lider durumda bulunduğu ligde MKE Ankaragücü, Ümraniyespor'un puan kaybettiği haftada Gazişehir Gaziantep'i 4-0 yenerek 2. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor'un 3. durumdaki Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacağı bu hafta Karadeniz temsilcisi en az 1 puan aldığı takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak.
Son 2 haftaya 2. sırada giren MKE Ankaragücü ise deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'u yenip Ümraniyespor'un puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e çıkmayı başaracak.
Bu durumda puanını 62'ye çıkaracak MKE Ankaragücü sezon sonunda Ümraniyespor ve Boluspor'la olası puan eşitliğinde bile rakiplerini geride bırakacağı için Süper Lig vizesi alacak.
Play-off barajında yer alan Boluspor'un 56, Gazişehir Gaziantep'in 53 ve Altınordu'nun 52 puanın bulunduğu ligde bu takımları takip eden 49 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 47 puanlı Tetiş Yapı Elazığspor ve 46'şar puanlı Balıkesirspor Baltok ile İstanbulspor, play-off için rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.
Play-off barajında yer alan ekiplerin kalan maçları şöyle:
Boluspor (56): Eskişehirspor (D), Denizlispor
Gazişehir Gaziantep (53): Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor (D)
Altınordu (52): Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor
DÜŞME HATTI
Ligde düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Samsunspor deplasmanında 2-0 geriye düşen Denizlispor, daha sonra bulduğu 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından her iki takım da 32. haftayı 35'er puanla kapattı.
Her iki takım arasında sezon içindeki maçlar eşit olduğu için sezon sonunda olası bir puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Son 2 hafta öncesinde Denizlispor'un averajı "-8", Samsunspor'un ise "-13".
Denizlispor gelecek hafta lige veda etmesi kesinleşen Gaziantepspor'u konuk ettikten sonra Boluspor deplasmanında puan arayacak. Samsunspor ise Akın Çorap Giresunspor deplasmanından sonra Ümraniyespor'u konuk edecek.
Ligde 37 puana sahip Eskişehirspor ise 33. haftada Boluspor'u konuk ettikten sonra Adanaspor deplasmanına gidecek. Eskişehirspor'la aynı puan sahip Adana Demirspor ise bu hafta Adana'da Altınordu ile son hafta ise dış sahada MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Ligde son 2 hafta öncesinde puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Çaykur Rizespor
|32
|18
|9
|5
|63
|36
|27
|63
|2. MKE Ankaragücü
|32
|17
|8
|7
|51
|33
|18
|59
|3. Ümraniyespor
|32
|17
|7
|8
|46
|31
|15
|58
|4. Boluspor
|32
|17
|5
|10
|50
|28
|22
|56
|5. Gazişehir Gaziantep
|32
|15
|8
|9
|55
|33
|22
|53
|6. Altınordu
|32
|15
|7
|10
|54
|43
|11
|52
|7. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|32
|13
|10
|9
|51
|42
|9
|49
|8. Tetiş Yapı Elazığspor
|32
|13
|8
|11
|50
|38
|12
|47
|9. Balıkesirspor Baltok
|32
|14
|7
|11
|51
|45
|6
|46
|10. İstanbulspor
|32
|13
|7
|12
|39
|37
|2
|46
|11. Adanaspor
|32
|12
|7
|13
|41
|49
|-8
|43
|12. Akın Çorap Giresunspor
|32
|11
|8
|13
|43
|39
|4
|41
|13. Eskişehirspor
|32
|11
|7
|14
|58
|54
|4
|37
|14. Adana Demirspor
|32
|10
|7
|15
|42
|46
|-4
|37
|15. Denizlispor
|32
|9
|8
|15
|38
|46
|-8
|35
|16. Samsunspor
|32
|7
|14
|11
|28
|41
|-13
|35
|17. Grandmedical Manisaspor
|32
|7
|3
|22
|30
|73
|-43
|15
|18. Gaziantepspor
|32
|2
|4
|26
|14
|90
|-76
|1
Ceza puanı alan takımlar: Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor (3), Grandmedical Manisaspor, Gaziantepspor (9)
PROGRAM
Tüm maçların 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacağı 33. haftada program şöyle:
Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediyesi)
Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)
Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)
Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)
Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)
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