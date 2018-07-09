Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından babası Arif Yılmaz’ın jet ski üzerindeki bir fotoğrafını paylaştı ve bu kareye düştüğü notla takipçilerini güldürmeyi başardı.



Ünlü komedyen, doya doya tatil yapma fırsatı bulamadığını babasının fotoğrafı üzerinden yaptığı şu göndermeyle gösterdi: Babanız çalışırsa siz, siz çalışırsanız babanız tatil yapabilir. Arif (72).

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