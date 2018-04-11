HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ünlü komedyen, ‘Hokkabaz’ tadında olacağını söylediği yeni sinema filminde Michael Jackson olacak. En az 10 kilo daha vererek 70 kilo olmayı planlayan Yılmaz, sıkı diyet, detoks ve sporun devamı için Bodrum’a gitti.

Hâlâ Bodrum’da olan komedyen uzatmalı sevgilisi Özge Sabuncu’dan da ayrıldı.