Çenesiz: Rekor büyümeyi ihracat ile devam ettirebiliriz

Üçüncü çeyrek için açıklanan yüzde 11.1'lik büyüme rakamlarını değerlendiren Çenesiz, "Çift haneli bir büyüme rakamına ulaşacağımızdan şüphemiz yoktu. İhracat odaklı ekonomi politikaları izlenmeye devam edildikçe bu büyüme rakamları bizler için sürpriz olmamalı. Temsil ettiğimiz seramik sektörü, ihracat ve üretimdeki gücüyle Türk ekonomisindeki büyümeye ciddi katkılar sağlamaktadır. Sorumluluğumuzun bilincinde daha çok çalışmaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye ekonomisin üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği büyümenin sürpriz olmadığını belirten Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz; "İhracatı öncelikli ele alan ekonomik politikalar sayesinde büyümeyi yüksek oranlarda sürdürülebilir kılacak sanayi alt yapısına sahibiz. Şimdi, ekonomide oluşan bu yükselişi devam ettirmek ve daha ileri taşımak için çalışacağız" dedi.

Çenesiz, açıklamasına şöyle devam etti:

"İhracat hedeflemeden yapılan yatırımlar milli servet kaybına sebep olmaktadır. Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme için yüksek katma değerli ürün üretimi ve bu ürünlerin net ihracatını artırmak gerekmektedir. TÜİK açıklaması ile görünen o ki, ihracatın finansmanı konusunda gerek teminat gerekse maliyet alanlarında yapılan çalışmalar sonuç vermiştir. Bunların artırılarak devam etmesi büyümeyi sürdürülebilir hale getirecek en temel etken olan ihracatı da artıracaktır.

Eximbank'ın hazine kaynaklı kredilerine yapılan kur sabitlemesi, Eximbank işletme kredilerine de uygulanmalıdır.

Özetle TÜİK tarafından açıklanan çift haneli büyüme rakamı bizleri son derece mutlu eden ancak tahmin ettiğimiz bir sonuçtu. Temsil ettiğimiz seramik sektörü, ihracat ve üretimdeki gücüyle Türk ekonomisindeki büyümeye ciddi katkılar sağlamaktadır. Sorumluluğumuzun bilincinde daha çok çalışmaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz."