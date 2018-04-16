İtalya Serie A'nın 32. haftasında, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma, ezeli rakibi Lazio'ya konuk oldu. Geçen hafta sakatlığı bulunan, Barcelona karşısında ise oyuna sonradan giren ve turu getiren golün asistini yapan Cengiz Ünder, Lazio maçında oyuna sonradan dahil oldu.

55. dakikada Patrik Schick'in yerine oyuna giren milli yıldız, 80. dakikada Laziolu Radu'nun oyundan atılmasını sağladı. Savunma arkasına yaptığı koşuda faul alan oyuncu bu pozisyonda rakibinin ikinci kartla atılmasına neden oldu. Son dakikalarda da Edin Dzeko'ya servisler yapan Cengiz Ünder, skoru değiştiremese de taraftarın beğenisini kazanan bir oyun sergiledi.

MAÇ SONRASINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4-1'in rövanşında Barcelona'yı evinde 3-0 yenerek yarı finale yükselen Roma'da Cengiz, muhteşem bir hafta geçirdiklerini dile getirdi. "Muhtemelen futbol hayatımın en güzel haftasıydı. Bunu derbi galibiyetiyle tamamlamak istiyorduk ancak başaramadık." ifadelerini kullandı.

Skoru değiştirecek fırsatları bulduklarını dile getiren genç yıldız, "Rakip kale önünde birçok pozisyon yakaladık ancak onalrı sonuçlandıramadık. Belki kazanmak için daha farklı bir şeyler yapabilirdik ancak denediğimizi de söylemem gerekiyor. Bence iyi bir performans sergiledim" dedi.

TURU GETİREN ASİSTLE İLGİLİ İTİRAF!

Barcelona karşısında turu getiren gol olan Manolas'ın golünün hazırlayıcısı olan Cengiz, asistiyle ilgili itirafta da bulundu. "Şampiyonlar Ligi gecesine döenrsek, Manolas'a harika bir orta açmadığımı kabul etmem gerekiyor. Manolas, o ortayı gole çevirerek mucize başardı." ifadelerini kullandı.