İtalya Serie A'nın 32. haftasında, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma, ezeli rakibi Lazio'ya konuk oluyor. Geçen hafta sakatlığı bulunan, Barcelona karşısında ise oyuna sonradan giren Cengiz Ünder'in ilk 11'de forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Eusebio Di Francesco, mücadele öncesinde düzenlediği basın toplantısında milli futbolcuyla başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Hem Patrik Schick hem de Cengiz Ünder'in ilk 11'de olma ihtimali %50. Dolayısıyla ikisi hakkındaki kararımı henüz vermedim."

Roma, salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Barcelona'yı evinde 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Roma'ya turu getiren golü Kostas Manolas atarken golün hazırlayıcısı da Cengiz Ünder olmuştu.

LAZİO-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Simone Inzaghi yönetiminde 31 maçta topladığı 60 puanla üçüncü sırada bulunan Lazio, Eusebio Di Francesco'nun çalıştırdığı Roma'yı konuk ediyor. Kökeni 1900'lere kadar giden derbide ilk düdük Türkiye saatiyle 21:45'te çalacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi Paolo Mazzoleni yönetecek. Zorlu karşılaşma tivibu SPOR 2 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

LAZİO: Strakosha, Luiz Felipe, De Vrij, Radu, Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic, Felipe Anderson, Immobile

TEKNİK DİREKTÖR: Simone Inzaghi

ROMA: Alisson, Fazio, Manolas, Juan Jesus, Bruno Peres, Strootman, De Rossi, Kolarov, Shick, Dzeko, Nainggolan

TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco (La Gazzetta dello Sport)

DERBİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HER ŞEY

TARİHİ

Roma ile Lazio arasındaki rekabetin geçmişi biraz karmaşık. Lazio’nun sağcı bağlantılarına rağmen 1927’de Roma’nın kurulmasına arka çıkan, bir sağcı politikacıydı. 1900’de doğan Lazio ise çocukluğunda kulübü destekleyen Mussolini’nin, Roma’nın iki büyük gücünü birleştirme fikrine karşı gelen kulüptü. Birleşmeme kararına rağmen iki kulüp, birbirleriyle mücadele etmek yerine ülke kuzeyindeki büyük güçlere karşı ayrı ayrı savaş verdi.

DERBİNİN YILDIZLARI!

Il Derby della Capitale (Başkent Derbisi); Juventus, Inter ve Milan’a kıyasla yıllar boyunca az sayıda yıldıza sahne oldu. Ölümsüz şehir, 90’ların sonunda kısa bir süreliğine de olsa Hernan Crespo, Pavel Nedved ve Alessandro Nesta gibi, Lazio’yu 2000’de Serie A şampiyonluğuna taşıyan; Cafu, Gabriel Batistuta ve Francesco Totti gibi Roma’yı 2001’de şampiyon yapan isimlerle İtalya’nın futbolda da başkenti oldu.

ATMOSFER

Pozitif tarafta koreografiler, bayraklar, meşaleler ve havai fişekler var. Eksi hanesinde ise şiddet olaylarının yanı sıra fazlasıyla yaşanan ırkçı tezahüratlar ve pankartlar yer alıyor. Ayrıca güvenlik önlemlerinin artmasıyla ve saha içinde de daha sakin bir hava esmesiyle bıçaklama olayları azaldı ama bu durum sebebiyle maçları protesto eden Ultras gruplarından dolayı taraftar sayısı ve tribünlerdeki ses seviyesi azaldı.

DRAMA

Milenyum döneminde iki takımın da inanılmaz hücum gücüne sahip olduğu yılları bir kenara koyarsak, 1960’lardan bu yana iki takım arasında aralıklı periyotlarda olay yaşandı ve maçlar, geçen sene Lazio’nun 1-0 kazanarak şampiyon olduğu İtalya Kupası finali gibi düşük skorlu geçti. Akıllarda kalanlar ise 1992’de Paul Gascoigne’in son dakikalarda beraberliği getiren golünün sevinci ile, Paulo di Canio’nun 2005’te açılış golünün ardından yaptığı faşist selamı.

TARAFTARLARI

Kavgayı ve önyargıyı bir kenara koyun; Lazio’nun Curva Nord tribünü ile Roma’nın Curva Sud tribünü arasındaki Roma’nın tipik kıvrak zekâsının ve ironinin sergilendiği atışma en az maç kadar ilgi çekici. Roma daha çok sol görüşlü şehrin merkezindeki işçi sınıfının takımı olarak görülüp, Lazio ise dış mahallelerdeki sağcıların takımı olarak değerlendirilse de son yıllarda aradaki bu çizgi gittikçe belirgin olmaktan uzaklaşıyor.

REKABETİ

Daha fazla taraftarı, şampiyonluğu ve rakibine kıyasla daha iyi istatistiki verilere sahip olmasıyla Roma daha baskın taraf. 2001’de Serie A’yı şampiyon tamamladıktan sonra sekiz kez ikinci oldular. Lazio ise 2007’deki üçüncülüğün ardından orta sınıf takımı görünümüne girdi.

'GANGNAM' SAVAŞI!

Lazio ile Roma arasında oynanan 2013 İtalya Kupası finalinden önce Olimpiyat Stadı’nda Güney Koreli popçu Psy’ın Gangnam Style şarkısını iki grup taraftar bağırarak söylemeye başlayınca ortaya bir ahenk çıktı.