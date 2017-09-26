Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 26.09.2017

Altının gram fiyatı, dünkü hızlı yükselişinin ardından bugüne düşüşle başladı ve 148,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün,149,8 lira ile son 5 ayın zirvesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,47 artışla 149,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,45 azalışla 148,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 244 lira, Cumhuriyet altını da 995 liradan satılıyor.

Kürsel piyasalarda artan risk algısıyla yükselişe geçen altının ons fiyatı dün yüzde 1'in üzerinde değer kazanmasının ardından bugüne düşüşle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.309 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir izleyen altın fiyatlarının, akşam saatlerinde Kuzey Kore'den ABD'yi tehdit eden açıklamaların gelmesiyle yükselişe geçtiğini kaydetti.

Altının ons fiyatının, bu hafta jeopolitik risk algısındaki değişime göre fiyatlanacağını ifade eden Memiş, ABD'de kurumlar vergisinde indirim yapılacağı beklentilerinin, doların emtialar karşısındaki kayıplarını sınırladığını dile getirdi.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.307-1.317 dolar bandında dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirterek, gram altında 145-150 lira bandının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

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