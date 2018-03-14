HT Magazin'de yer alan habere göre, bir filmden yaklaşık 10 milyon dolar kazanan yıldız, 3 yaşındaki kızını arabasına kadar kucağında taşıdı.



Kolu sargılı olan küçük kız da annesini öpücüklere boğdu.

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