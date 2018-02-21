UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea sahasında Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... CHELSEA - BARCELONA MAÇININ TÜM DETAYLARI HTSPOR ARENA'DA...

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Chelsea ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. İlk yarıda Chelsea, Barcelona'ya karşı oyunda üstünlük kurdu ama golü bulamadı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Maçta eşitliği bozan gol 62. dakikada Willian'dan geldi.

Eden Hazard'ın pasında topu ağlara gönderen Brezilyalı yıldız, Chelsea'yi Barça karşısında 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Lionel Messi-Andres Iniesta iş birliği Barcelona'ya beraberlik sayısını getirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Chelsea'de Rüdiger ve Morata, Barcelona'da ise Rakitic ile Suarez sarı kart gören taraflar oldu.

Chelsea-Barcelona maçının rövanşı 14 Mart'ta Nou Camp'ta oynanacak ve çeyrek finale çıkacak takım belli olacak.

Öte yandan Londra ekibine karşı forma giydiği 8 maçta gol atamayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, bu maçta Chelsea filelerini havalandırmayı başardı.