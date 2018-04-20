Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de Arap şeyhlerinden birinin oğluyla birlikte olduğu iddalarının çıkmasından sonra ikilinin evliliğinin kötüye gittiği konuşuluyordu. Loughnan'dan ise bu iddialara cevap gibi paylaşım geldi.

Loughan, Ortaç'ı öperken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Dünyaya karşı biz aşkım" notuyla paylaşarak iddiaları yalanladı.

Ortaç ise aynı fotoğrafı, "Ve sonunda hanımı da çıldırttılar" notuyla paylaştı.