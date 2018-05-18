Chunnam Dragons - Daegu karşılaşma önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Chunnam Dragons, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Daegu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 10:00. 11 puanlı Chunnam Dragons 10. sırada bulunuyor, Daegu 6 puana sahip ve 12. sırada. Chunnam Dragons son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Daegu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 181 kodlu maçı oynayanlar; Chunnam Dragons galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, Daegu galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Chunnam Dragons son haftadaki Daegu müsabasında 1-4 yenildi.

Daegu, Chunnam Dragons karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Chunnam Dragons, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Chunnam Dragons, kendi sahasında 6 gol attı, 14 gol yedi.

Daegu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Daegu, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.