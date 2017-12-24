Tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Çevik, son günlerde hakkında açılan soruşturmalarla gündeme gelen Çiftlik Bank'ın medya ve iletişim danışmanı oldu.

Çevik, Çiftlik Bank'ın hem 14 Aralık'ta İnegöl'de hem de dün Konya Tuzlukcu'da temelini attığı tesislerde kürsüye çıkarak şirketin hedefleri ve mevcut durumu ile ilgili açıklamalar yaptı.

56 yaşındaki Çevik, çok sayıda dizi filmde rol aldı. Çevik son olarak Diriliş adlı dizide 2014-2016 yılları arasında Deli Demir karakterini canlandırmıştı.

ÇİFLİK BANK'A ÇİFTE SORUŞTURMA

Öte yandan Çiftlik Bank'a son iki günde iki ayrı bakanlık tarafından soruşturma açıldı. Dün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üyelerine güven vermek ve daha fazla yatırım yapılmasını teminen Bakan Özlü'nün ismini kullanarak afiş yaptıkları ve yalan beyanda bulundukları iddiası ile Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bugün ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemle ilgili şikayetlerin çoğalması üzerine yeni bir soruşturma başlattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bu tür organizasyonlarda mal alım satımının somut olarak yapılmadığı bir takım ihtimallerle oluşturulan oluşumlar her zaman vatandaşı bilemediği veya hesap edemediği noktaya götürebilir. Özellikle tüketicilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz. Çünkü gelen şikayetler çoğaldı ve biz bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Müfettişlerimizin incelemelerini bitirmesini bekliyoruz. Yapılan incelemeler neticesinde de gerekli işlemleri yapabileceğiz. Şimdi rapor aşamasında olduğu için beklemekteyiz ama ben yine bu vesileyle vatandaşlarımızı

uyarmış olayım." diye konuştu.

YENİ ÇİFTLİĞİN TEMELİNİ ATTI

Öte yandan Çiftlik Bank olarak bilinen Fame Game A.Ş, dün Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'nde 2 bin 500 dönüm üzerine kurmayı planladığı çiftliğin temelini attı.

Mehteranlı temel atma törenine katılan şirketin 25 yaşındaki CEO'su Mehmet Aydın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması konusunda yorum yapmadı.

Deli Demir

mehmet çevik

Çiftlik Bank

Deli Demir Çiftlik bank