Mehmet Aydın'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında, bu duruma gelinmesinde basını suçlayan Aydın, 18 ayda 215 milyon TL yatırım yaptıklarını iddia etti. Hesapların açılması ve üyelere ödemelerin yapılabilmesi için bakanlığa bizzat kendisinin yalvardığını, ancak kimsenin kendisini dinlemediğini ve şirketin Bitcoin varlıklarını yok saydığını söyledi.

31 Mayıs 1991'de Bursa'da doğduğunu ancak aslen Giresunlu olduğunu belirten Aydın, basında çıkan rap müzikle ilgili çıkan haberleri de doğruladı ve sahne adının Eren Çapar olduğunu belirtti.

"Ticarette kâr da var zarar da" diyen Aydın, "Bir gün batarsak tüm varlıklar üyelerimizindir diye söz vermiştim. Devlet mal varlıklarımızı satarak iadeleri yapacaktır, kalan kişilere de ödemeleri ben bitcoin ile yapacağım. Herkese geçmiş, büyük geçmiş olsun. Kâra da zarara da hepimiz ortaktık. Üyelerimiz zarar görmediği gibi bizi suçladı. Ama bütün iadeleri yapacağım, ama iki yıl ama üç yıl..." dedi.