Cadde'nin haberine göre, her zaman olduğu gibi muhabirlerle samimi ve mütevazi şekilde sohbet eden Çiğdem Batur, “Atılgan Gümüş'le ortaklaşa yeni başlayacak olan bir tiyatro oyunun yapımcılığını yapacağız. Aynı zamanda kadroda yer alıp oyunda da oynayacağım. Bunun yanı sıra yazın başlayacak olan bir kaç diziden teklif geldi. Şu an senaryo okumakla meşgulüm” açıklamasında bulundu.

Onur Gülmek ile aşk yaşayan güzel oyuncu, ''İlişkimiz de gayet güzel gidiyor. Evlilik yolunda henüz bir şey düşünmüyoruz, şimdilik ikimiz de işimize odaklanmış durumdayız. Böyle bir şeye karar verirsek zaten haberiniz olur, şimdilik 'kısmet' diyelim” şeklinde konuştu.