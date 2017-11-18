Cleveland Cavaliers uzatmada kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) uzatmaya giden maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 118-113 mağlup etti.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinden Cleveland Cavaliers, LeBron James'in 39 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta Los Angeles Clippers'ı 5 sayı farkla yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Zorlu geçen mücadelede Kevin Love 25 sayı, 8 ribauntluk performans sergilerken, Dwyane Wade 23 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.
Bu sezon 9. kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Clippers'ta ise Blake Griffin'in 23 sayı, 12 ribaunt, DeAndre Jordan'ın 20 sayı, 22 ribauntluk performansları yenilgiyi önlemeye yetmedi.
NBA'de oynanan bir diğer maçta ise San Antonio Spurs, 23 sayı geriye düştüğü karşılaşmada Oklahoma City Thunder'ı 104-101 yenmeyi başardı.
LaMarcus Aldridge'in 26 sayı, 9 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi takımda Danny Green 17 sayı, Pau Gasol 14 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle oynadı.
Oklahoma City Thunder'da Carmelo Anthony 20 sayı, 6 ribaunt, Russell Westbrook ise 15 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performanslarıyla öne çıktı.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
GECENİN SONUÇLARI
Indiana Pacers - Detroit Pistons: 107-100
Washington Wizards - Miami Heat: 88-91
Brooklyn Nets - Utah Jazz: 118-107
Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers: 118-113
Toronto Raptors - New York Knicks: 107-84
Chicago Bulls - Charlotte Hornets: 123-120
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder: 104-101
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves: 87-111
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 86-82
Denver Nuggets - New Orleans Pelicans: 146-114
Los Angeles Lakers - Phoenix Suns: 113-122
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.