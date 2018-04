Her futbolcunun hayalini süslediği büyük bir maça çıkacağını belirten Clichy, "Futboldaki en önemli şey 3 puandır. Nasıl oynadığınızın önemi yoktur. Günün sonunda baktığınız zaman 3 puanı almak önemlidir. Bu zamana kadar çok önemli işler başardık. Maç günü de güzel bir atmosferde karşılaşmaya çıkacağımızı düşünüyorum. Her oyuncunun hayalidir büyük maçlarda oynamak. Bu da öyle bir maç olacak" şeklinde konuştu.



Fransız sol bek, deplasmanda oynayacakları maçta taraftar baskısından etkilenmeyeceklerini ifade ederek, "Bu maça aslında normal bir maç olarak bakıyoruz. Geçmiş Geçmişte kalmıştır. Antalya kampında bir açıklama yapmıştım. En tehlikeli rakibimizi sormuşlardı. Yine, 'En tehlikeli rakibimiz, yine kendimiziz' demiştim. Kendi futbolumuzu oynadığımız zaman, bizim ligde gol atamayacağımız rakibimiz yok. Sadece kendimiz gibi oynamamız gerekiyor. Bizim takımımızda daha önce orada oynamış kaliteli oyuncular var. Baskıyı kaldırabilecek oyuncular bulunuyor. Güzel bir statta çok coşkulu bir taraftar önünde oynayacağız. Ama ben İngiltere'de de kalabalık taraftar önünde oynadım. Yine güzel bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.



Maç maç önlerine baktıklarını ve önce Galatasaray maçına odaklandıklarını vurgulayan Başakşehirli oyuncu, "Kazandığımız zaman çok büyük bir galibiyet olacak. Çünkü büyük bir takıma karşı alınmış bir galibiyet. Ama şöyle bir gerçek var, kazandığımız zaman kimse 'alın bu kupayı' demeyecekler. Ondan sonra daha önümüzde maçlar var. Diğer maçları kazanamazsanız başladığımız yere geri dönersiniz. Biz de bu maçtan güzel bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Uzun vadede düşünmüyoruz. Maç maç düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Fransız savunmacı son olarak, "Defansı takım olarak yaparsınız ve bunu da gerçekleştirdiğini zaman gol yemezsiniz ya da az gol yersiniz. Bu zamana kadarki etkili oyunumuzu oynarsak istediğimiz sonucu alırız" diyerek sözlerini tamamladı.

İRFAN CAN KAHVECİ: KAZANACAĞIZ

Galatasaray maçının hazırlıklarının iyi bir havada geçtiğini dile getiren İrfan Can Kahveci, "Takımın havası iyi durumda. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim için farklı bir maç değil. Her maçımız final maçı. Şu an her şey gayet olumlu" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA GİTMEK ÖZGÜVENİMİ ARTTIRDI"

Milli takıma gittikten sonra kendine olan güveninin arttığını söyleyen İrfan Can, "Mili takıma gittikten sonra özgüvenim arttı. Bu durum performansıma da yansıdı. Herkes gibi ben de derbide oynamak istiyorum. Hocamız uygun görürse ben de derbide oynamak isterim" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY MAÇINI KAZANIRSAK AVANTAJLI DURUMA GEÇERİZ"

Rakiplerinin Gençlerbirliği'ne mağlup olmasına ve bu haftaki Galatasaray maçının önemine de değinen İrfan, "Aslında Galatarasay karşılaşmasında kazanarak avantajlı duruma geçebiliriz ama her şeyin bittiği bir maç değil. Önümüzde çok maç var ve onlara bakacağız. Rakibimizin Gençlerbirliği'ne kaybetmesi bize avantaj sağladı ancak biz kazanarak daya büyük avantaj sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KAZANACAĞIZ"

Medipol Başakşehirli futbolcuların hatta içi birlikte yediği yemek için de İrfan, "Burada da kendi aramızda konuşuyoruz. Kafamızı dağıtmak için birlikte vakit geçirdik. Sohbet etmek için dışardaydık maçla ilgili konuşmadık. Çok stresli değiliz ama tabii ki heyecan var. Sonuçta şampiyonluğa gidiyoruz. Her zamanki oyunumuzu göstereceğiz ve kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"MAÇA İYİ BAŞLAYACAĞIZ VE İYİ BİTİRECEĞİZ"

Sezonun ilk yarısındaki maçın kendileri için çok iyi geçtiğini söyleyen İrfan, "Galatasaray karşılaşmasından bir puan almak iyi ancak biz kazanmak için oynuyoruz ve maça kazanmak için çıkacağız. Galatasaray ile oynadığımız ilk maça çok farklıydı o maç bizim için çok iyi geçti ama bu maçada iyi başlayacağız ve iyi bitireceğiz" dedi.