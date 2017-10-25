Çorum Belediyespor-Trabzonspor (CANLI YAYIN)

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Süper Lig’de 5 maçtır galibiyete hasret olan Trabzon, bugün Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. turda Çorum Belediye karşısında moral arayacak. Saat 14.30’da oynanacak maç için Çorum’a giden Bordo-Mavililer’de sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Juraj Kucka, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, cezalı olan Jose Sosa ve Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra Onur Recep Kıvrak ile Olcay Şahan olmak üzere 8 futbolcu kafilede yer almadı.

ÇORUM BELEDİYESPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0



STAT: Dr. Turhan Kılıççıoğlu

SAAT: 14:30

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: A Spor

ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan, Mehmet, Yakup, Erhan, Abdullah Karmil, Mert, Taner, Özgür, Muhammed, Murat Hacıoğlu, Yasin

YEDEKLER: Ramazan, Akın, Tevfik, Abuzer, Selim, Doğan, Salim

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Bölükbaş

TRABZONSPOR: Esteban, Kamil, Mas, Uğur, Durica, Okay, Bero, Onazi, Bongonda, Castillo, Rodallega

YEDEKLER: Uğurcan, Arda, Mustafa, Pereira, Abdürrahim, Volkan, N'Doye, Batuhan

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay