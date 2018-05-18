Cracovia Krakow - Pogon Szczecin maçı ne zaman?

Cracovia Krakow ve Pogon Szczecin, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Cracovia Krakow 4 puanla 3. sırada, Pogon Szczecin 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Cracovia Krakow son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pogon Szczecin, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 242 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cracovia Krakow kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Pogon Szczecin sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Cracovia Krakow son hafta oynanan Zaglebie Lubin maçında 2-2 berabere kaldı.

Pogon Szczecin ise Legia Warszawa maçında 3-0 yenildi.

Cracovia Krakow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cracovia Krakow, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Pogon Szczecin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Pogon Szczecin, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.