CSKA Moskova - Manchester United maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

CSKA Moskova, son şampiyonlar ligi maçında, Benfica'ya konuk olmuştu. Karşılaşmada Benfica'yı evinde 2-1 yenen CSKA Moskova bu seriyi devam ettirmek istiyor. Peki CSKA Moskova - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

CSKA MOSKOVA - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

CSKA Moskova, bu akşam evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Manchester United ile karşılaşacak olan CSKA Moskova tüm kadrosuyla hazır durumda. CSKA Moskova - Manchester United maçı saat 21.45'de başlayacak. Deplasmana giden Manchester United, CSKA Moskova'un Arena CSKA stadında mücadeleye çıkacak. Hakemlik görevini Jonas Eriksson yaparken, yardımcılığını ise Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak. Türkiye' den Tivibu Kanal 82'den naklen yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta Rusya Premier Lig' de Dinamo Moscow ile 0-0 berabere kalan CSKA Moskova galibiyet sevinci yaşamak istiyor.

CSKA Moskova, Manchester United'la oynadığı dört maçta galip gelemedi.

Manchester United, Avrupa kupalarında Rus ekipleriyle oynadığı beş deplasmanda maçında yenilgi yüzü görmezken, bu karşılaşmaların dördü berabere bitti.

İlk hafta Benfica'yı yenen CSKA, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki grup maçından altı puanla ayrılamazken; Manchester United ise bunu sadece bir kez başardı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında galip gelen takımlar arasında en düşük topla oynama yüzdesine sahip ekip CSKA'ydı.

CSKA, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 29 maçta kalesini gole kapatamadı. Rus ekibinin gol yemediği son karşılaşma, Kasım 2011'de 0-0 biten Trabzonspor maçıydı.

Manchester United, deplasmanda oynadığı son 10 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabildi.

CSKA forması giyen Vitinho, ilk hafta Benfica karşısında rakip ceza sahasında bir kez topla buluştu; o da kullandığı penaltıydı.

EN GOLCÜLER

CSKA Moskova: Alan Dzagoev (2), Timur Zhamaletdinov (1), Vitinho (1)

Manchester United: Marouane Fellaini (1), Romelu Lukaku (1), Marcus Rashford (1)

SON MAÇ KADROLARI

CSKA Moskova: Igor Akinfeev, Mario Fernandes, Viktor Vasin, Vasili Berezutski, Georgi Schennikov, Aleksei Berezutski, Aleksandr Golovin, Alan Dzagoev, Pontus Wernbloom, Aaron Olanare, Vitinho

Manchester United: David de Gea, Victor Lindelöf, Chris Smalling, Daley Blind, Juan Mata, Ashley Young, Nemanja Matic, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Anthony Martial, Romelu Lukaku

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