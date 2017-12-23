Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un onuncu bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Sultan’ın gözyaşları içinde Sena’ya içini döktüğü tanıtımda, Emmi’nin Yamaç’a “Burası sadece bir mahalle değil, bir alemin adı!” dediği anlar dikkat çekiyor. Mahallede çekilen silahlar heyecanı yükseltirken, Sena’nın Yamaç’a “Ben gidiyorum” sözleri şaşırtıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
ÇUKUR 10. BÖLÜM FRAGMANI
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 10. bölümünde Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucundadır. İçlerinden biri vurulur, ama hangisi? Nefeslerin tutulduğu bu esnada Koçovalı kadınlarını da büyük bir tehlike beklemektedir. Serdar’ın adamları İdris’in evine baskın düzenler. Sultan ve diğer kadınların kaderi, o sırada karşılarına çıkan Vartolu’nun elindedir. Celasun için hayatını tehlikeye atan Karaca’nın durumu kritiktir. İyice köşeye sıkıştığını hisseden ve öfkesinin bedelini Serdar’a ödetmeye karar veren Selim ise Yamaç karşısında zor anlar yaşar. Tansiyonun gittikçe yükseldiği sırada Baykal’ın Yamaç’ı köşeye sıkıştırmak için attığı hamle, Yamaç’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle karşı karşıya bırakacaktır.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
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