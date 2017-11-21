Çukur 6. bölüm fragmanı: "Bütün Çukur'un kaderi senin kaderine bağlandı artık!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un altıncı bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’ın, kendisinin Çukur’un lideri olduğunu herkese göstermesini isteyen babası İdris’e verdiği tepki ekran başındakileri şaşırttı. Yamaç, babasına “Ben buraya lider olmaya gelmedim baba” diyerek karşı çıkarken İdris’in “Sen buraya aitsin. Artık hiçbir yere gidemezsin. Sadece Koçovalıların değil bütün Çukur’un kaderi senin kaderine bağlandı artık!” sözleri heyecanı arttırdı. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un bu akşam ekrana gelen beşinci bölümünde zorla da olsa kaza yaptıkları araçtan çıkmayı başaran Yamaç, Doğukan’ı kurtaramayarak büyük bir üzüntü yaşadı. Yaşadıklarını İdris’e anlatan ve aralarından birinin hain olduğunu söyleyen Yamaç, babasının sert tepkisiyle karşılaştı. Yamaç, Aliço’nun yardımıyla, içlerindeki hainin İsa olduğunu öğrendi. Vartolu’nun şantajına boyun eğmek zorunda kalan Selim, yakalanacağı korkusuyla İsa’nın peşine düştü. Selim, Yamaç’ın sakladığı yerde İsa’yı bulup sözleriyle onu ölüme sürükledi. Vartolu ise Çukur sakinlerinin güvenini kazanmaya başladı. Yamaç’a aralarındaki haini bulmak için yardım edeceğini söyleyen Selim, Emmi ve Paşa’yı işaret etti. Yamaç, silah sevkiyatı sırasında yapılan baskınla şok oldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaşve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen dördüncü bölümü 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 6. bölümünden ilk sahne!

Çukur 6. bölüm fragmanı