Çukur 6. bölüm fragmanı: "Bütün Çukur'un kaderi senin kaderine bağlandı artık!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un altıncı bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’ın, kendisinin Çukur’un lideri olduğunu herkese göstermesini isteyen babası İdris’e verdiği tepki ekran başındakileri şaşırttı. Yamaç, babasına “Ben buraya lider olmaya gelmedim baba” diyerek karşı çıkarken İdris’in “Sen buraya aitsin. Artık hiçbir yere gidemezsin. Sadece Koçovalıların değil bütün Çukur’un kaderi senin kaderine bağlandı artık!” sözleri heyecanı arttırdı. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
Çukur’un bu akşam ekrana gelen beşinci bölümünde zorla da olsa kaza yaptıkları araçtan çıkmayı başaran Yamaç, Doğukan’ı kurtaramayarak büyük bir üzüntü yaşadı. Yaşadıklarını İdris’e anlatan ve aralarından birinin hain olduğunu söyleyen Yamaç, babasının sert tepkisiyle karşılaştı. Yamaç, Aliço’nun yardımıyla, içlerindeki hainin İsa olduğunu öğrendi. Vartolu’nun şantajına boyun eğmek zorunda kalan Selim, yakalanacağı korkusuyla İsa’nın peşine düştü. Selim, Yamaç’ın sakladığı yerde İsa’yı bulup sözleriyle onu ölüme sürükledi. Vartolu ise Çukur sakinlerinin güvenini kazanmaya başladı. Yamaç’a aralarındaki haini bulmak için yardım edeceğini söyleyen Selim, Emmi ve Paşa’yı işaret etti. Yamaç, silah sevkiyatı sırasında yapılan baskınla şok oldu.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaşve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen dördüncü bölümü 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
İşte "Çukur"un 6. bölümünden ilk sahne!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.