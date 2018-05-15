Pazartesi akşamları zirveye adını yazdıran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Saadet ile Cemil’in düğününün iptali tüm Koçovalıları sarsarken Yamaç, işleri yoluna koymak üzere ipleri eline aldı. Emmi, Paşa ve Selim’le beraber depoya silah almaya giden Yamaç, büyük bir sürprizle karşılaştı. Yamaç ve adamlarının soğuk hava deposuna kapatıldığı final sahnesi ekran başındakileri şaşırtırken, bu tuzaktan nasıl kurtulacakları da akıllarda soru işareti oluşturdu.

#ŞİMDİBAŞLIYORUZ

Çukur, dün akşam yayınlanan 29’uncu bölümüyle AB’de 8,38 izlenme oranı (rating), 21,52 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 8,67 izlenme oranı (rating), 20,29 izlenme payı (share), Total’de ise 6,82 izlenme oranı (rating), 16,89 izlenme payı (share) elde etti. Çukur'un heyecanla beklenen 29’uncu bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #şimdibaşlıyoruz etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #şimdibaşlıyoruz etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 10 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.

SELİM TARAFINI SEÇTİ!

Cemil’i öldürmesinin şokunu üstünden atamayan Selim, babası İdris Koçovalı’dan asıl darbeyi aldı. İdris’in Yamaç’a, “Ben Çukur’da üstümde ne kadar tapu varsa hepsini de senin üstüne geçirmeye karar verdim oğlum” demesi, Selim için bardağı taşıran son damla oldu. Vartolu, Emrah ve Nazım ittifakına katılan Selim, ancak oyunu kendi kurarsa onlarla beraber bu mücadelede aynı tarafta olabileceğini söyledi.

EMRAH’TAN TEHLİKELİ HAMLE!

Yaşadığı travma karşısında doktora gitmek istediğini söyleyen Sena’ya Emrah yardım eli uzattı. Ancak Emrah’ın bu yardımının arkasından tehlikeli planı ortaya çıktı. Her şeyden habersiz olan Sena tedavi olacağını düşünürken Emrah, Ezgi adında bir kadını tehdit ederek onun psikologmuş gibi davranması ve Sena’yı zehirlemesi için zorladı.

ÇUKUR 29. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İDRİS İLE VARTOLU ARASINDAKİ MÜCADELE BİTİYOR MU?

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede kahveyi basan silahlı adamlar İdris’i tehdit ederken bir anda ortaya çıkan Vartolu’yu adamlara “Benim oğlanlardan biri!” olarak tanıtması büyük merak uyandırdı. Baba-oğul arasındaki buzlar eriyor mu sorusu Çukur’un yeni bölümünde yanıt bulacak.

Çukur’un merakla beklenen 30. bölümü 21 Mayıs Pazartesi günü saat 20.45’te Show TV'de!

İşte "Çukur"un 30. bölümünden ilk sahne!

ÇUKUR 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI