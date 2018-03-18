Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ne katıldı.
Erdoğan'ın açılış törenindeki konuşmasından bazı satır başları şöyle;
Sevgili Çanakkaleliler, değerli kardeşlerim, hanımefendi ve beyefendiler sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Çanakkalemin ilçelerindeki, köylerinde kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
103. Yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal ile birlikte ya ediyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
Değerli kardeşlerim, İstiklal Mücadelesi eşsiz bir destandır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşımıza verdiği cesaretle, Osmanlı'nın yeniden bir filiz vermesine sebep olmuştur.
Çanakkale bizim için iftihar evsilesi olmanın yanında ilham ve güç kaynağıdır. Çanakkale demek yokluklar ve zorluklar karşısında yılmamak demektir. Onca vahşete rağmen insanlık ve adaletten vazgeçmemek demektir. Türk milleti olarak vatan ve hürriyetimize bağlılığımızın timsalidir. Türk milleti 'Ya İstiklal Ya Ölüm' kararını vererek geleceğine de koşmuştur. Bunun için her fırsatta, tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale bizim ilham kaynağımız.
İhracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıktı. Maşallah, milli gelirimiz 3 bin 400 dolardan 11 bin dolara çıkarak Türkiye'nin dünyanın ilk 20 ülkesi arasına taşıdık. Ulaşımda, savunmada, sağlıkta gelişmiş bir Türkiye var. Milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan bir ülke var. Bugün kendi silahını, tankını, helikopterini, İHA'sını yapan üreten ve bunu ihraç eden bir ülke var.
Burada bugün dev bir yatırımın fore kazıklarını çakıyoruz.
Değerli kardeşlerim,
2023, 2053, 2073 vizyonları doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Dedelerimiz bundan 103 sene önce tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir destan yazdılar. Bizler de Marmaray, Yavuz Sultan Selim ve Orhangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve işte buradaki 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerle tarihe damgamızı vuruyoruz.
Geçen yıl temelini attığımız ve bugün kule, ilk beton dökümü ile 1915 Çanakkale Köprüsü birçok açıdan rekorların köprüsüdür. Ben bunların detayına girmeyeceğim. Zaman kaybetmeden hemen inşallah şimdi adımı atalım. Bu önemli projeyi hayata geçiren hükümetimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Yapan, işleten ve sonra devreden bir ekonomi anlayışı ile bu adımı atıyoruz. Tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bunun bitiş tarihi sözleşmeye gere 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık, görüşmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız.
Nasıl iyi mi?
Bugün çırpınıyor deniz. Burada feribotlar da çalışmaz. Zorluk var ama asma köprümüz yapıldıktan sonra artık böyle bir şey kalmayacak.
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