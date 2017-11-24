Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

İstanbul'a gelerek Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret eden ve Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Infantino, dün düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'nden sonra önemli açıklamalarda bulunmuştu. DHA'da yer alan habere göre Infantino bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Infantino'ya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Başkanvekili Servet Yardımcı da eşlik etti.

UEFA başkanı olmadığı için kararın kendisine ait olmadığını belirten Infantino, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inandığını belirtmişti. Infantino futbolu korumak, geliştirmek ve gelirleri artırmak adına çalışmalar yaptıklarını da duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

Gianni Infantino

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