Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Ticaret Odası Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
İzmir'in istikrara çok daha fazla değer vermesi gerekiyor. İzmir ve genel olarak kıyı bölgesi Demokrat Parti'ye Menderes'e verdikleri büyük destekle demokrasiye bağlılıklarını ispatlamışlardır.
İzmir AK Parti hükümetleri döneminde diğer vilayetlerimizle birlikte İzmir'in de her alanda gelişmesi için gereken altyapıyı kurduk, belediyelerin yapması gereken pekçok yatırımı da bakanlıkların destek çıkması ile gerçekleştirdik.
Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım İzmir'in bir dünya kenti olması prejemizdir.
Dünyanın en büyük organizasyonlarından EXPO'yu izmire kazandırmayı çalıştık ama olmadı.
Rabbimiz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. ...Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçların doğmasını beklemek akıl karı değil. İzmi'i geometrik bir büyüme sürecine sokalım gelin izmiri şaha kaldıralım.
İzmir hiç kimsenin ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemlidir. İzmir hiçbir ideolojik saplatıya kurban edilemeyecek kadar önemlidir.
Türkiye 24 haziran seçimleri ile birlikte Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki en önemli değşimi hayata geçirecek.
YENİ YÖNETİM SİSTEMİ
Bir sabah kalktığımızda hadi yönetim sistemimizi değiştirelim diyerek yola çıkmadık. Gazi'nin bize emanet ettiği Cumhuriyeti daha ileriye taşımak için nasıl bir gayretle çalıştıysak bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.
Rahmetli Özal'ın demokraside ve ekonomide kendi deyimiyle ülkemize çağ atlatmak için ortaya koyduğu çabanın kimler tarafından önünün kesildiğini bugün daha açık görüyoruz. 15 yıllık iktidarımızda vesayetin oyunlarından darbe girişimleri ne kadar neler ile mücadele etmek zorunda kaldığımızı biliyorsunuz.
Mevcut sistemle Türkiye'nin daha fazla yola devam edemeyeceği ortadadır. 24 haziranda Türkiye'yi bambaşka bir yönetim sistemine geçirmemizle süreç sonuçlandı.
Artık eski diyebileceğimiz sistemin krizlerinin mağduru ne kadar varsa hepsinin ruhunu şad ettiğimize inananıyorum. Yeni sistemin en büyük katkısı ekonomiye olacak Türkiye 15 yılda 3.5 kat büyümüştür. Ancak bazı alanlarda sıkıntılar var. Artık kararları daha hızlı vermek uygulamak ve ilerlemek mecburiyetindeyiz. tüm gayrete ragmen 2023 hedeflerimizin ekonomik kısmına ulaşma konusunda geriye düştüğümüzü biliyorum.
24 Haziran'ın ardından işdünyası ile birlikte seferberlik ruhu ile çalışmaya başlamamız şart. Türkiye'ye vites yükselttirecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak icraatları hayata geçireceğiz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.