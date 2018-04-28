Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Ticaret Odası Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İzmir'in istikrara çok daha fazla değer vermesi gerekiyor. İzmir ve genel olarak kıyı bölgesi Demokrat Parti'ye Menderes'e verdikleri büyük destekle demokrasiye bağlılıklarını ispatlamışlardır.

İzmir AK Parti hükümetleri döneminde diğer vilayetlerimizle birlikte İzmir'in de her alanda gelişmesi için gereken altyapıyı kurduk, belediyelerin yapması gereken pekçok yatırımı da bakanlıkların destek çıkması ile gerçekleştirdik.

Verdiğimiz tüm desteğe rağmen İzmir patinaj yapıyorsa hepimizin düşünmesi lazım İzmir'in bir dünya kenti olması prejemizdir.

Dünyanın en büyük organizasyonlarından EXPO'yu izmire kazandırmayı çalıştık ama olmadı.

Rabbimiz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. ...Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçların doğmasını beklemek akıl karı değil. İzmi'i geometrik bir büyüme sürecine sokalım gelin izmiri şaha kaldıralım.

İzmir hiç kimsenin ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemlidir. İzmir hiçbir ideolojik saplatıya kurban edilemeyecek kadar önemlidir.

Türkiye 24 haziran seçimleri ile birlikte Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki en önemli değşimi hayata geçirecek.

YENİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bir sabah kalktığımızda hadi yönetim sistemimizi değiştirelim diyerek yola çıkmadık. Gazi'nin bize emanet ettiği Cumhuriyeti daha ileriye taşımak için nasıl bir gayretle çalıştıysak bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

Rahmetli Özal'ın demokraside ve ekonomide kendi deyimiyle ülkemize çağ atlatmak için ortaya koyduğu çabanın kimler tarafından önünün kesildiğini bugün daha açık görüyoruz. 15 yıllık iktidarımızda vesayetin oyunlarından darbe girişimleri ne kadar neler ile mücadele etmek zorunda kaldığımızı biliyorsunuz.

Mevcut sistemle Türkiye'nin daha fazla yola devam edemeyeceği ortadadır. 24 haziranda Türkiye'yi bambaşka bir yönetim sistemine geçirmemizle süreç sonuçlandı.

Artık eski diyebileceğimiz sistemin krizlerinin mağduru ne kadar varsa hepsinin ruhunu şad ettiğimize inananıyorum. Yeni sistemin en büyük katkısı ekonomiye olacak Türkiye 15 yılda 3.5 kat büyümüştür. Ancak bazı alanlarda sıkıntılar var. Artık kararları daha hızlı vermek uygulamak ve ilerlemek mecburiyetindeyiz. tüm gayrete ragmen 2023 hedeflerimizin ekonomik kısmına ulaşma konusunda geriye düştüğümüzü biliyorum.

24 Haziran'ın ardından işdünyası ile birlikte seferberlik ruhu ile çalışmaya başlamamız şart. Türkiye'ye vites yükselttirecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak icraatları hayata geçireceğiz.