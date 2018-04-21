İbn Haldun Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan seçme eserlerden oluşan ‘Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi’ İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı.



Açılış törenine; İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Aksoy, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Hümeyra Şahin ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.





İHA'nın haberine göre, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, “Eserler çok güzel tabi burada maksat bu eserleri ilgilisiyle buluşturmak hem de üniversitemizin öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmak, üniversitemizin ciddi projeleri ve çalışmaları var. İnşallah muvaffak olursak başarılı bir sergi olarak tamamlayabilirsek her sene bunu tekrar etmek dileğimiz. Bu serginin kapanışında da Cumhurbaşkanımız ile hayırseverlerimizi buluşturduğumuz bir yemeğimizi de Ramazan ayından önce tertip etmeyi planlıyoruz. Hem hayırseverlerin hem de koleksiyonerlerin gelip sergiyi gezmelerini ve katkıda bulunmalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise serginin sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin buluşma noktası olabileceğine vurgu yaparak, “Sahasında ilk olan bir sergi, eğitim adına böyle değerli eserlerin eğitime katkı olarak değerlendirilmesi. İnanıyorum ki bu sergi devamında hem sanatseverlerin hem de koleksiyonerlerin buluşma noktası olabilir” dedi.

Sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koleksiyonundan bağışlanan eserlerden Şevkat Nişanı adı verilen, Abdülhamit Han'ın hayır hizmetlerinde bulunan hanımlara vermiş olduğu nişan da yer alıyor.



ERDOĞAN, ŞAHSİ KOLEKSİYONUNDAN 40 TANE ESERİ SERGİYE BAĞIŞLADI



İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sergiye katkıda bulunmayı memnuniyetle kabul ettiğini belirterek, şöyle konuştu:



“İbn Haldun Üniversitesi şuanda bütün öğrencilerini burslu olarak okutan bir üniversite ve Türkiye genelinde ÖSYM sıralamasında ilk 5’e girmiş olan bir üniversite. Tabi biz öğrencilerimize vermiş olduğumuz bu bursları devam ettirebilmek için nasıl gelir elde edebiliriz diye düşündük ve böyle bir etkinlik aklımıza geldi. Bunu Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde kendisi memnuniyetle katkı yapmayı kabul etti. Kendi şahsi koleksiyonundan 40 tane eseri sergimize bağışladı. Bu eserler burada sergilenecek 4 Mayıs’a kadar. Arzu edenlere bunlar üniversitemize bağış karşılığında takdim edilecek. Şuanda 303 tane eser var burada diğer eserler İbn Haldun gönüllüsü hayırsever koleksiyonerler ve sanatçılar tarafından üniversitemize bağışlanmıştır. Ben bu vesileyle hepsine teşekkür ediyorum.”

Sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koleksiyonundan bağışlanan eserlerden Kütahya vazolar da yer alıyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan seçme eserlerden oluşan ‘Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi’ İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 4 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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