İbn Haldun Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan seçme eserlerden oluşan ‘Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi’ İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı.
Açılış törenine; İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Aksoy, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Hümeyra Şahin ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.
İHA'nın haberine göre, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, “Eserler çok güzel tabi burada maksat bu eserleri ilgilisiyle buluşturmak hem de üniversitemizin öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmak, üniversitemizin ciddi projeleri ve çalışmaları var. İnşallah muvaffak olursak başarılı bir sergi olarak tamamlayabilirsek her sene bunu tekrar etmek dileğimiz. Bu serginin kapanışında da Cumhurbaşkanımız ile hayırseverlerimizi buluşturduğumuz bir yemeğimizi de Ramazan ayından önce tertip etmeyi planlıyoruz. Hem hayırseverlerin hem de koleksiyonerlerin gelip sergiyi gezmelerini ve katkıda bulunmalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise serginin sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin buluşma noktası olabileceğine vurgu yaparak, “Sahasında ilk olan bir sergi, eğitim adına böyle değerli eserlerin eğitime katkı olarak değerlendirilmesi. İnanıyorum ki bu sergi devamında hem sanatseverlerin hem de koleksiyonerlerin buluşma noktası olabilir” dedi.
Sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koleksiyonundan bağışlanan eserlerden Şevkat Nişanı adı verilen, Abdülhamit Han'ın hayır hizmetlerinde bulunan hanımlara vermiş olduğu nişan da yer alıyor.
ERDOĞAN, ŞAHSİ KOLEKSİYONUNDAN 40 TANE ESERİ SERGİYE BAĞIŞLADI
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sergiye katkıda bulunmayı memnuniyetle kabul ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
“İbn Haldun Üniversitesi şuanda bütün öğrencilerini burslu olarak okutan bir üniversite ve Türkiye genelinde ÖSYM sıralamasında ilk 5’e girmiş olan bir üniversite. Tabi biz öğrencilerimize vermiş olduğumuz bu bursları devam ettirebilmek için nasıl gelir elde edebiliriz diye düşündük ve böyle bir etkinlik aklımıza geldi. Bunu Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde kendisi memnuniyetle katkı yapmayı kabul etti. Kendi şahsi koleksiyonundan 40 tane eseri sergimize bağışladı. Bu eserler burada sergilenecek 4 Mayıs’a kadar. Arzu edenlere bunlar üniversitemize bağış karşılığında takdim edilecek. Şuanda 303 tane eser var burada diğer eserler İbn Haldun gönüllüsü hayırsever koleksiyonerler ve sanatçılar tarafından üniversitemize bağışlanmıştır. Ben bu vesileyle hepsine teşekkür ediyorum.”
Sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koleksiyonundan bağışlanan eserlerden Kütahya vazolar da yer alıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan seçme eserlerden oluşan ‘Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi’ İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 4 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.